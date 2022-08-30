В ходе столкновений в Ираке погибли 15 человек, более 300 пострадали

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- 9:19, 30 августа 2022
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|Предыстория: В столице Ирака сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра взяли штурмом Дворец республики. Видео
CentralAsia (CA) - В Багдаде, столице Ирака, начались столкновения между сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра и правоохранительными органами, в результате которых погибли как минимум 15 человек, передает Al Arabiya.
По данным медиков, десять из них были убиты в результате перестрелки. Корреспондент Al Arabiya уточняет, что среди погибших — двое иракских военных.
Al Hadath также сообщает о 15 погибших, еще 350 человек пострадали либо в результате стрельбы, либо от слезоточивого газа.
По данным Al Arabiya, в соцсетях появились видеоролики, на которых показано, как сотрудников посольства США в Ираке вывозят на вертолетах из «зеленой зоны» (район Багдада, где находятся правительственные и иностранные объекты). Однако в Госдепартаменте назвали информацию об эвакуации своих дипломатов на фоне протестов ложной.
Протесты в Ираке вновь обострились после того, как Муктада ас-Садр объявил, что решил завершить свою политическую деятельность. Он объяснил это тем, что политическая ситуация в стране зашла в тупик.
Тогда его сторонники ворвались в Республиканский дворец в Багдаде, где заседает штаб правительства. Совет министров заявил о приостановке работы, в иракской столице объявлен комендантский час.
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи обратился к ас-Садру с требованием призвать сторонников покинуть правительственные здания и «зеленую зону».
Политический кризис в Ираке продолжается с осени 2021 года. Тогда в стране прошли парламентские выборы, лидерами по числу полученных мандатов стали сторонники ас-Садра. После выборов должен был быть назначен новый премьер, однако этого до сих пор не произошло, а садристы объявили о выходе из парламента. На посту премьера продолжает работать назначенный в 2020 году Мустафа аль-Каземи.