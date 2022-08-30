экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Владимир Путин предложил начинать адаптацию мигрантов к России еще у них на родине

CentralAsia (UZ) -  Готовить трудовых мигрантов к жизни в России следует еще на их родине, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов. Коллеги наши согласны с этим, они готовы подключаться. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают», — сказал Путин.

Президент напомнил, что мигранты должны уважать российские обычаи, традиции, знать и соблюдать законы. И согласился с тем, что им нужна правовая и психологическая поддержка после отрыва от родины, семьи и друзей.

Так Путин отреагировал на доклад Баринова, сообщившего, что из-за востребованности иностранной рабочей силы в экономике России на отдельных территориях фактически меняется этнокультурный ландшафт, возникают риски формирования анклавов, растет этническая преступность, а некоторые направления рынка труда испытывают очень серьезное давление.

«Естественно, идет обратная реакция, часто она негативная от принимающего сообщества, от наших граждан», — отметил глава агентства по делам национальностей.

Баринов доложил Путину, что правительство вместе с Генпрокуратурой начало разрабатывать новый комплекс мер, призванных не допустить пространственную и социальную изоляцию мигрантов. «Считаем, что надо эту работу усиливать с привлечением общественных, религиозных организаций», — сказал он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 187 дней военных действий
  • РБК: Какие места в Украине взяли под контроль российские военные? Карта
  • Владимир Путин предложил начинать адаптацию мигрантов к России еще у них на родине


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com