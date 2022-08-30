Владимир Путин предложил начинать адаптацию мигрантов к России еще у них на родине

CentralAsia (UZ) - Готовить трудовых мигрантов к жизни в России следует еще на их родине, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой агентства по делам национальностей Игорем Бариновым. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Начинать нужно еще на родине потенциальных мигрантов. Коллеги наши согласны с этим, они готовы подключаться. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают», — сказал Путин.

Президент напомнил, что мигранты должны уважать российские обычаи, традиции, знать и соблюдать законы. И согласился с тем, что им нужна правовая и психологическая поддержка после отрыва от родины, семьи и друзей.

Так Путин отреагировал на доклад Баринова, сообщившего, что из-за востребованности иностранной рабочей силы в экономике России на отдельных территориях фактически меняется этнокультурный ландшафт, возникают риски формирования анклавов, растет этническая преступность, а некоторые направления рынка труда испытывают очень серьезное давление.

«Естественно, идет обратная реакция, часто она негативная от принимающего сообщества, от наших граждан», — отметил глава агентства по делам национальностей.

Баринов доложил Путину, что правительство вместе с Генпрокуратурой начало разрабатывать новый комплекс мер, призванных не допустить пространственную и социальную изоляцию мигрантов. «Считаем, что надо эту работу усиливать с привлечением общественных, религиозных организаций», — сказал он.