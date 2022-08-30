В Казахстане за сутки выявили 228 случаев COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 47;
в Карагандинской области – 46;
в городе Алматы – 38;
в Акмолинской области – 35;
в СКО – 11;
в Павлодарской области – 10;
в ЗКО – 10;
в ВКО – 8;
в Мангистауской области – 6;
в Улытауской области – 5;
в городе Шымкент – 3;
в Жамбылской области – 3;
в Алматинской области – 2;
в Атырауской области – 2;
в Абайской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 388 249 случаев.
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Коронавирус в Казахстане
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