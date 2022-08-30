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В Казахстане за сутки выявили 228 случаев COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 47;

в Карагандинской области – 46;

в городе Алматы – 38;

в Акмолинской области – 35;

в СКО – 11;

в Павлодарской области – 10;

в ЗКО – 10;

в ВКО – 8;

в Мангистауской области – 6;

в Улытауской области – 5;

в городе Шымкент – 3;

в Жамбылской области – 3;

в Алматинской области – 2;

в Атырауской области – 2;

в Абайской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 388 249 случаев.

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