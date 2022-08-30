США 8 сентября проведет в Германии встречу группы по координации военной помощи

CentralAsia (CA) - Созданная странами Запада Группа по координации военной помощи Киеву проведет очередную встречу в Германии 8 сентября. Об этом сообщает командование ВВС США в Европе и Африке в Twitter.

«Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III, согласно плану, проведет заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн, Германия, в очном формате 8 сентября 2022 года»,— говорится в сообщении.

В Группу по координации военной помощи Киеву входят более 40 стран, которые осуществляют финансовую помощь Украине, а также поставляют туда вооружение. На одной из встреч группы в мае страны решили направить Украине противокорабельные ракеты Harpoon для обороны в Черном море.

24 августа, в День независимости Украины, США выделили Украине военную помощь в размере $2,9 млрд. Это был третий пакет военный помощи Украине за месяц. Премьер Британии Борис Джонсон, посещая Украину с визитом по случаю праздника, пообещал Киеву помощь в $63,5 млн, включая 2 тыс. беспилотников. Тем временем Германии уже недостаточно оружия для помощи Киеву.