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Суд оставил бывшего президента Молдавии Игоря Додона под домашним арестом
Игорь Додон
Игорь Додон

CentralAsia (CA) -  Ходатайство адвокатов бывшего президента Молдавии Игоря Додона о смягчении меры пресечения отклонено Аппеляционной палатой Кишинева. Он останется под домашним арестом. Об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Молдавии Мариана Керпек.

«В то же время отклонено требование прокуроров наложить ему дополнительные ограничения, сохранив в силе решение первой инстанции»,— сказала Керпек.

Ранее в прокуратуре сообщили, что попросят суд ужесточить меру пресечения Игорю Додону из-за возможного общения с другими фигурантами дела. По информации прокуратуры, с 26 мая по 10 июня Додон совершил не менее 700 звонков, получил более 36 СМС-сообщений и более 600 раз подключался к интернету.

Уголовное дело против Игоря Додона возбудили в мае текущего года. Его подозревают в хищениях и превышении должностных полномочий в интересах организованной преступной группировки. По версии следствия, в 2008 году Игорь Додон, на тот момент занимавший пост премьер-министра, содействовал заключению контракта на закупку электроэнергии госкомпанией Energocom.

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