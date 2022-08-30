экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан с начала года экспортировал фруктов и овощей на $550 млн

CentralAsia (UZ) -  По данным Госкомстата республики, в январе-июле 2022 года Узбекистан экспортировал фруктов и овощей на сумму 550 млн долларов США. Больше всего продукции отправлено в Казахстан и Россию.

По показателям страны за 5 месяцев, больше всего плодоовощной продукции экспортировано в:

  • Казахстан – 447,3 тыс. тонн;
  • Россия - 253,5 тыс. тонн;
  • Кыргызстан — 93,3 тыс. тонн;
  • Китай – 56 тыс. тонн;
  • Афганистан – 23,2 тыс. тонн;
  • Беларусь — 16,6 тыс. тонн;
  • Таджикистан – 12,4 тыс. тонн;
  • Пакистан – 8,9 тыс. тонн;
  • Иран – 8,2 тыс. тонн;
  • Турция – 8 тыс. тонн;
  • Украина - 5,3 тыс. тонн;
  • Грузия – 5,2 тыс. тонн;
  • Азербайджан - 4,3 тыс. тонн;
  • ОАЭ – 3,3 тыс. тонн;
  • Германия – 1,7 тыс. тонн.

Кроме того, Комитет по статистике огласил список регионов, экспортировавших плодоовощную продукцию за 7 месяцев текущего года.

Больше всего по регионам экспортировали Ферганская (165,8 тыс. тонн), Самаркандская (106,1 тыс. тонн) и Ташкентская области (101,9 тыс. тонн).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане семье из четырех человек потребуется $1,4 тыс. в месяц «для комфортной жизни», - Numbeo
  • Шавкат Мирзиеев заложил капсулу в фундамент городка Аль-Хорезми в Ургенче
  • В Ташкенте мужчина убил сожительницу и возил ее труп два дня в автомобиле (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com