Узбекистан с начала года экспортировал фруктов и овощей на $550 млн

- Узбекистан, экономика
- 10:00, 30 августа 2022
- Просмотров: 250
CentralAsia (UZ) - По данным Госкомстата республики, в январе-июле 2022 года Узбекистан экспортировал фруктов и овощей на сумму 550 млн долларов США. Больше всего продукции отправлено в Казахстан и Россию.
По показателям страны за 5 месяцев, больше всего плодоовощной продукции экспортировано в:
- Казахстан – 447,3 тыс. тонн;
- Россия - 253,5 тыс. тонн;
- Кыргызстан — 93,3 тыс. тонн;
- Китай – 56 тыс. тонн;
- Афганистан – 23,2 тыс. тонн;
- Беларусь — 16,6 тыс. тонн;
- Таджикистан – 12,4 тыс. тонн;
- Пакистан – 8,9 тыс. тонн;
- Иран – 8,2 тыс. тонн;
- Турция – 8 тыс. тонн;
- Украина - 5,3 тыс. тонн;
- Грузия – 5,2 тыс. тонн;
- Азербайджан - 4,3 тыс. тонн;
- ОАЭ – 3,3 тыс. тонн;
- Германия – 1,7 тыс. тонн.
Кроме того, Комитет по статистике огласил список регионов, экспортировавших плодоовощную продукцию за 7 месяцев текущего года.
Больше всего по регионам экспортировали Ферганская (165,8 тыс. тонн), Самаркандская (106,1 тыс. тонн) и Ташкентская области (101,9 тыс. тонн).
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.