Байден продаст Тайваню оружие на $1,1 млрд, - Politico

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Администрация президента Джо Байдена планирует попросить Конгресс США одобрить продажу Тайваню оружия на сумму $1,1 млрд. В него войдут 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса «воздух-воздух». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на три источника, знакомые с вопросом.

В пакет оружия все еще находится на ранней стадии, сообщает Politico. По данным газеты, сейчас он включает 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II за $355 млн долларов, 100 тактических ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder за $85,6 млн долларов и контракт на разработку разведывательного радара на $655,4 млн. Ракетами Sidewinder будут оснащаться американские истребители F-16, который есть у Тайваня.

16 июля Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню оборудования и запчастей для ремонта военной техники на общую сумму $108 млн. Китай потребовал, чтобы США прекратили оказывать военную помощь Тайваню.

После визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Китай начал чаще проводить военные учения в районе полуострова. 28 августа армия Китая объявила о регулярных авиационных патрулях у Тайваня. После этого в Тайваньский пролив зашли два американских крейсера.