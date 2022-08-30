экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Байден продаст Тайваню оружие на $1,1 млрд, - Politico
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  Администрация президента Джо Байдена планирует попросить Конгресс США одобрить продажу Тайваню оружия на сумму $1,1 млрд. В него войдут 60 противокорабельных ракет и 100 ракет класса «воздух-воздух». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на три источника, знакомые с вопросом.

В пакет оружия все еще находится на ранней стадии, сообщает Politico. По данным газеты, сейчас он включает 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II за $355 млн долларов, 100 тактических ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder за $85,6 млн долларов и контракт на разработку разведывательного радара на $655,4 млн. Ракетами Sidewinder будут оснащаться американские истребители F-16, который есть у Тайваня.

16 июля Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню оборудования и запчастей для ремонта военной техники на общую сумму $108 млн. Китай потребовал, чтобы США прекратили оказывать военную помощь Тайваню.

После визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси Китай начал чаще проводить военные учения в районе полуострова. 28 августа армия Китая объявила о регулярных авиационных патрулях у Тайваня. После этого в Тайваньский пролив зашли два американских крейсера.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В горах под Ташкентом выпал первый снег
  • Тайваньская НКО TOAF присоединяется к национальному движению Монголии «Миллиард деревьев»
  • В Узбекистан доставили более 200 тысяч доз вакцины против СOVID-19 для детей


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com