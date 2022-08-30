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Жара до 38 градусов ожидается в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Жара до 38 градусов ожидается в Казахстане. Об этом передает «Казгидромед».

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, южный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. Днем по области сохраняется сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 30 августа днем сохраняется сильная жара 36 градусов.

На юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Актюбинской области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В Актобе днем ожидается сильная жара 35 градусов.

Днем в Атырауской области сохраняется сильная жара до 38 градусов. На западе, юге области сохраняется черезвычайная пожарная опасность. В Атырау 30 августа днем сохраняется сильная жара 37 градусов.

На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, сутки 30, днем 31 августа-1 сентября на юго-западе области, в горных районах 15-20 метров в секунду.

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