экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане запретят содержание в домашних условиях диких и ядовитых животных

CentralAsia (UZ) -  Члены фракции Экологической партии Узбекистана предложили установить порядок, при котором содержание ряда животных будет осуществляться на основании свидетельства, выдаваемого Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды.

В ходе фракционных заседаний в нижней палате парламента сейчас обсуждается проект закона «О внесении изменений и дополнения в закон Республики Узбекистан "Об охране и использовании животного мира».

В законе при наличии свидетельства предусматривается содержание диких животных, занесенных в Красную книгу, в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или в неволе, а также хищных и ядовитых животных в зоопарках, террариумах, цирках, океанариумах, дельфинариях, природных питомниках, образовательных учреждениях для научных целей в специальных питомниках, создаваемых по согласованию с Академией наук.

На заседании отмечалось, что в последние годы участились случаи выгула хищных и ядовитых диких животных в общественных местах, на свадьбах, праздниках, юбилеях и других семейных мероприятиях.

«Данная ситуация создает серьезную опасность для жизни и здоровья окружающих граждан, вызывает неприятные ситуации», — отметили члены фракции.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Пророссийские власти Запорожья сообщили о почти полной готовности к референдуму
  • США 8 сентября проведет в Германии встречу группы по координации военной помощи
  • В Алматы возрождают популярный с советских времен пеший маршрут до озера Иссык-Куль


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com