В Узбекистане запретят содержание в домашних условиях диких и ядовитых животных

CentralAsia (UZ) - Члены фракции Экологической партии Узбекистана предложили установить порядок, при котором содержание ряда животных будет осуществляться на основании свидетельства, выдаваемого Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды.

В ходе фракционных заседаний в нижней палате парламента сейчас обсуждается проект закона «О внесении изменений и дополнения в закон Республики Узбекистан "Об охране и использовании животного мира».

В законе при наличии свидетельства предусматривается содержание диких животных, занесенных в Красную книгу, в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или в неволе, а также хищных и ядовитых животных в зоопарках, террариумах, цирках, океанариумах, дельфинариях, природных питомниках, образовательных учреждениях для научных целей в специальных питомниках, создаваемых по согласованию с Академией наук.

На заседании отмечалось, что в последние годы участились случаи выгула хищных и ядовитых диких животных в общественных местах, на свадьбах, праздниках, юбилеях и других семейных мероприятиях.

«Данная ситуация создает серьезную опасность для жизни и здоровья окружающих граждан, вызывает неприятные ситуации», — отметили члены фракции.