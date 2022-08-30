«Талибан» просит США вернуть вертолеты, переправленные бежавшими пилотами в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - «Талибан» попросил США передать авиатехнику, которую афганские пилоты увезли в Узбекистан, передает Tolo News.

После прихода к власти в Афганистане «Талибана» афганские летчики переправили авиатехнику в Узбекистан и Таджикистан. В петиции упоминаются вертолеты Ми-17.

По словам министра обороны Афганистана Мохаммада Якуба Муджахида, вертолеты, вывезенные в Таджикистан и Узбекистан, являются «собственностью афганцев».

В январе 2022 года представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что угнанную в Узбекистан и Таджикистан в августе 2021 года афганскими военнослужащими авиатехнику не вернут в Афганистан.

Афганские военные бежали на самолетах и вертолетах в Узбекистан в августе 2021 года, когда боевики «Талибана» заняли Кабул и нанесли поражение администрации президента Гани.

В январе этого года «Талибан» уже требовал вернуть 40 вертолетов из Узбекистана и Таджикистана. Представитель министерства обороны талибов Иноятулла Хорезми тогда сообщил, что «к правительствам двух стран (Узбекистана и Таджикистана) неоднократно обращались с просьбой вернуть вертолеты нынешнему правительству Афганистана».

Речь идет о 22 самолетах и 24 вертолетах, на которых афганские военные бежали в Узбекистан в августе после прихода к власти движения «Талибан».

В конце апреля нынешнего года специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что его страна вернет оказавшиеся на ее территории военные вертолеты и самолеты американским властям.