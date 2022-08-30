«Талибан» просит США вернуть вертолеты, переправленные бежавшими пилотами в Узбекистан

- Узбекистан, общество
- 11:51, 30 августа 2022
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|Продолжение: Талибы вновь попросили Узбекистан вернуть вертолеты, прибывшие из Афганистана
|Предыстория: Талибан призвал Узбекистан вернуть вертолеты, на которых афганские пилоты покинули страну после падения прежнего правительства, - СМИ
CentralAsia (UZ) - «Талибан» попросил США передать авиатехнику, которую афганские пилоты увезли в Узбекистан, передает Tolo News.
После прихода к власти в Афганистане «Талибана» афганские летчики переправили авиатехнику в Узбекистан и Таджикистан. В петиции упоминаются вертолеты Ми-17.
По словам министра обороны Афганистана Мохаммада Якуба Муджахида, вертолеты, вывезенные в Таджикистан и Узбекистан, являются «собственностью афганцев».
В январе 2022 года представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что угнанную в Узбекистан и Таджикистан в августе 2021 года афганскими военнослужащими авиатехнику не вернут в Афганистан.
Афганские военные бежали на самолетах и вертолетах в Узбекистан в августе 2021 года, когда боевики «Талибана» заняли Кабул и нанесли поражение администрации президента Гани.
В январе этого года «Талибан» уже требовал вернуть 40 вертолетов из Узбекистана и Таджикистана. Представитель министерства обороны талибов Иноятулла Хорезми тогда сообщил, что «к правительствам двух стран (Узбекистана и Таджикистана) неоднократно обращались с просьбой вернуть вертолеты нынешнему правительству Афганистана».
Речь идет о 22 самолетах и 24 вертолетах, на которых афганские военные бежали в Узбекистан в августе после прихода к власти движения «Талибан».
В конце апреля нынешнего года специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев заявил, что его страна вернет оказавшиеся на ее территории военные вертолеты и самолеты американским властям.