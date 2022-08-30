ISW: Украинские войска начали контрнаступательную операцию в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 11:58, 30 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 29 на 30 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, 29 августа украинские войска начали контрнаступательную операцию в Херсонской области.
Выводы института:
Российские войска провели ограниченные наземные атаки в севере Славянска, на юго-востоке Северска, на юге Бахмута и на западе Донецкой области.
Подтвержденных наземных атак российских войск на северо-востоке Харьковской области не проводилось.
Российские силы провели ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.