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ISW: Украинские войска начали контрнаступательную операцию в Херсонской области (карта военных действий в Украине)
// Минобороны Украины

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 29 на 30 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, 29 августа украинские войска начали контрнаступательную операцию в Херсонской области.

Выводы института:

Российские войска провели ограниченные наземные атаки в севере Славянска, на юго-востоке Северска, на юге Бахмута и на западе Донецкой области.

Подтвержденных наземных атак российских войск на северо-востоке Харьковской области не проводилось.

Российские силы провели ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

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