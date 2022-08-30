ООН сообщила о 6,8 млн беженцев из Украины в странах Европы

CentralAsia (CA) - С начала российских военных действий Украину покинули более 11,5 млн человек, из них более 6,8 млн выехали в европейские страны, следует из данных портала управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно этим данным, более 5,6 млн человек перебрались в Польшу, еще свыше 2,7 млн украинцев уехали в Россию, более 1,2 млн — в Венгрию, более 1 млн — в Румынию. В Словакию выехали 713 тыс. украинских беженцев, в Молдавию — 585 тыс.

Всего с конца февраля свои дома покинули свыше 11,5 млн украинцев, или около четверти населения страны (по оценке Минфина Украины, на 1 января 2022 года в стране проживали почти 41,2 млн человек). В то же время пограничных переходов на Украину с 28 февраля зафиксировано около 4,9 млн.