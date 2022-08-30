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В Каракалпакстане 24 человека, задержанных в ходе протестов, освобождены из-под стражи

CentralAsia (UZ) -  24 гражданина, причастных к событиям в Каракалпакстане, были возвращены семьям на основании государственного поручительства, по предложению членов Комиссии, занимающейся расследованием произошедших событий, и запросу Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмана Узбекистана.

«Назначенная им мера пресечения в виде лишения свободы была заменена мерой пресечения в виде общественного контроля и домашнего ареста в соответствии с гуманными принципами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные лица сожалеют о своих действиях во время беспорядков. Кроме того, на их попечении находятся несовершеннолетние дети, а некоторые из них являются единственными кормильцами в семьях.

В настоящее время продолжаются следственные действия по факту произошедших протестов в Каракалпакстане.

В начале июля в столице Каракалпакстана Нукусе и других городах региона вспыхнули массовые протесты, жители выступили против новой редакции Конституции, которая лишает Каракалпакстан суверенного статуса, дающего право выхода из состава Узбекистана.

Протест был подавлен силой. 4 июля власти Узбекистана заявили о гибели 18 человек и задержании 516 человек. Из них 14 гражданских лиц и четверо сотрудников правоохранительных органов. В этот же день парламент Узбекистана принял официальное решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок к Конституции страны.

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