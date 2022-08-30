В России трое таджикистанцев погибли в ДТП. Их авто врезалось в грузовик с мукой

CentralAsia (TJ) - В результате дорожно-транспортного происшествия в городе Сызрань Самарской области России трое молодых таджикистанцев погибли, еще двое пострадали, сообщило посольство Таджикистана в России на своей странице в Фейсбук.

Дипломатическое представительство отмечает, что Генконсульство Таджикистана в Уфе выразило готовность оказать необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших.

Это дело находится на контроле у посольства и генерального консульства Таджикистана в городе Уфе, отметили в посольстве, однако никаких деталей больше не сообщило.

Об аварии с участием таджикистанцев на 925-м километре трассы М5 Урал первым сообщил в соцсети правозащитник Каримджон Ёров.

Он написал, что ДТП произошло 29 августа в 7:30: столкнулись автомобиль Kia Rio и фургон «МАН», загруженный мукой. В результате столкновения погибли трое пассажиров легковушки, водитель и еще один пассажир получили ранения.

Как сообщил самарский «Блокнот», у села Печерское Сызранского района черная KIA RIO, в салоне которой находились 5 человек, на высокой скорости вылетела под колеса встречного автопоезда «MAN» с 20-тонным грузом муки.

По словам водителя тягача, легковое авто развернулось к нему боком за одно мгновение, он даже не успел повернуть руль в сторону обочины, чтобы хоть как-то минимизировать силу столкновения.

После удара иномарку несколько раз крутануло в воздухе и отбросило в кювет на расстояние 15-17 метров от трассы.

Подоспевшим спасателям удалось быстро разрезать правый бок машины и вытащить на траву всех пятерых.

Смерть троих, согласно предварительному заключению врачей, наступила мгновенно.

Установив и опросив очевидцев, автоинспекторы выдвинули две основных версии происшествия: либо водитель уснул, либо потерял управление из-за технической неисправности автомобиля.

По данным СМИ, все погибшие и пострадавшие – мужчины. Троим по 20 лет, четвертому 25 лет. Самым старшим в компании был 37-летний водитель.

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