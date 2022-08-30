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Госбюджет Таджикистана перевыполнен на $40 млн за счет роста налоговых поступлений

CentralAsia (TJ) -  Общий объем государственного бюджета Таджикистана в январе-июле текущего года составил свыше около 17,9 млрд сомони (свыше $1,7 млрд), сообщает министерство финансов республики.

Это на 2,3% или на 411,4 млн сомони ($40 млн) больше уточненного плана по доходам бюджета, передает «Азия Плюс».

Перевыполнение бюджета связывается с ростом налоговых поступлений, доля которых в доходной части составила 67,5%.

Плановые показатели, в первую очередь, удалось превысить за счет НДС, акциза и налога на доходы (бывшие подоходный налог и налог на прибыль).

Правительство Таджикистана в 2022 году рассчитывает на увеличение доходов бюджета страны на 19,4%.

Доходная часть бюджета утверждена в размере 33 млрд сомони ($2,5 млрд).

Основными источниками пополнения бюджета Таджикистана всегда являлись налоги, среднегодовая доля которых в доходах «главного кошелька» страны за последнее десятилетие (2012-2021 гг.) составляла 68%.

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