В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы
- Азия и мир, погода
- 13:31, 30 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Желтый уровень погодной опасности из-за грозы будет действовать в Москве 31 августа. Об этом Гидрометцентр России сообщает во вторник, 30 августа.
«Местами гроза. Период предупреждения — с 10:00 31 августа до 20:00 31 августа», — говорится в сообщении.
Также в городе объявлен оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров — до 11:00 31 августа. Соответствующее предупреждение действует и в Подмосковье.
Ранее, 29 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что резкое похолодание, которое придет в столичный регион 1 сентября, задержится на всю первую декаду месяца.
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