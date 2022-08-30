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В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы

CentralAsia (CA) -  Желтый уровень погодной опасности из-за грозы будет действовать в Москве 31 августа. Об этом Гидрометцентр России сообщает во вторник, 30 августа.

«Местами гроза. Период предупреждения — с 10:00 31 августа до 20:00 31 августа», — говорится в сообщении.

Также в городе объявлен оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров — до 11:00 31 августа. Соответствующее предупреждение действует и в Подмосковье.

Ранее, 29 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что резкое похолодание, которое придет в столичный регион 1 сентября, задержится на всю первую декаду месяца.

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