В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы

CentralAsia (CA) - Желтый уровень погодной опасности из-за грозы будет действовать в Москве 31 августа. Об этом Гидрометцентр России сообщает во вторник, 30 августа.

«Местами гроза. Период предупреждения — с 10:00 31 августа до 20:00 31 августа», — говорится в сообщении.

Также в городе объявлен оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров — до 11:00 31 августа. Соответствующее предупреждение действует и в Подмосковье.

Ранее, 29 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что резкое похолодание, которое придет в столичный регион 1 сентября, задержится на всю первую декаду месяца.