В Самарканде из-за саммита ШОС учеба в школах начнется с 19 сентября

CentralAsia (UZ) - В школах Самарканда учебный год начнется не с 5 сентября, как в школах республики, а с 19 сентября из-за мероприятий по случаю проведения 15–16 сентября саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает 29 августа пресс-служба министерства народного образования Узбекистана.

«В целях поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности при проведении различных мероприятий, а также для создания комфортных условий для населения информируем о начале учебного процесса в средних общеобразовательных учреждениях города Самарканда с 19 сентября этого года», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что данное решение принято в связи с проведением 15–16 сентября в Самарканде саммита ШОС.

При этом подчеркивается, что пропущенные уроки будут компенсированы в течение года за счет каникул.