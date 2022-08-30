Число погибших во время протестов в Ираке выросло до 30

CentralAsia (CA) - До 30 человек возросло число жертв протестов и беспорядков в Багдаде, которые вспыхнули в связи с уходом из политики влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра, сообщает агентство «Мехр».

Пострадали около 700 человек, среди них 110 - представители сил безопасности, отмечается агентство.

Протесты начались накануне после того, как ас-Садр объявил о своем уходе из политики. Тогда сотни людей ворвались во дворец республики, главное место встреч иракских политиков с иностранными коллегами. После этого власти Ирака объявили на всей территории страны комендантский час, однако протесты продолжились как в столице, так и в нескольких других регионах страны.

В связи с беспорядками в стране авиакомпания Emirates отменила все рейсы в Багдад и из него во вторник, назвав причиной «гражданские беспорядки и комендантский час».

Также в понедельник, 29 августа Иран закрыл границы с Ираком, а международный аэропорт имама Хомейни, расположенный недалеко от Тегерана, выступил с заявлением, в котором говорится, что некоторые авиакомпании отменили рейсы в Багдад.

Сторонники ас-Садра несколько недель проводят акции протеста, выступая против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммеда ас-Судани от блока «Координационная структура», возглавляемого шиитскими партиями, поддерживаемыми Ираном.

Хотя блок ас-Садра завоевал большинство мест на недавних парламентских выборах, ему не удалось сформировать правительство вне коалиции с соперниками.