В России выявили 37 тыс. новых случаев заражения COVID

CentralAsia (CA) - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил более 37 067 случаев, что почти на 2,5 тыс. меньше, чем днем ранее, скончались 94 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных 30 августа.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 78 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 6 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте, уточнили в оперштабе. Накануне штаб сообщал о госпитализации 1 988 человек.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 39 658 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 2 591. При этом, показатель заболеваемости за сутки держится на уровне значений середины марта, когда 15 марта было выявлено почти 37 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

Количество госпитализированных за сутки ниже, чем в марте, когда регистрировалось схожее число заболевших.

Смертность от COVID-19 в августе значительно ниже, чем в марте: 15 марта от коронавируса умерли 558 пациентов, в то время как за минувшие сутки скончались 94 человека, накануне сообщалось о 77 умерших.

«Выздоровели за сутки 36 729 человек, или на 47,6% больше в сравнении с 29 августа», - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 19 339 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, 383 964 умерших и 18 482 325 выздоровевших.