Число случаев COVID-19 в мире превысило 601,5 млн

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CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 601 546 898, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 488 509 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника - 832,6. В Индии на 1 млн жителей скончались 375 человека, Бразилии - 3 168, Франции - 2 348, Германии - 1 745, Великобритании - 2 735, Италии - 2 910, Южной Корее - 520. Сведения по США отсутствуют.