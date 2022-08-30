The Washington Post сообщила о доставке иранских беспилотников в Россию

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CentralAsia (CA) - Иран отправил в Россию первую партию беспилотников, которые планируется использовать в военной операции на Украине, утверждает The Washington Post (WP).

По данным американских чиновников, в ходе испытаний БПЛА российские военные столкнулись с многочисленными техническими проблемами.

WP пишет, что российские транспортные самолеты вылетели из Ирана 19 августа. Они перевозили БПЛА как минимум двух типов — Mohajer-6 и Shahed. Оба предназначены для стрельбы по радиолокационным системам, артиллерии и другим военным целям. В администрации США утверждают, что в общей сложности Россия должна получить «сотни иранских БПЛА различных типов».

Однако, по словам источников издания, во время испытаний иранских беспилотников в их системе было выявлено «несколько ошибок». С чем именно связаны неполадки, не уточняется. «Россияне недовольны»,— заявил WP неназванный сотрудник службы безопасности одной из стран, правительство которой отслеживало сделку с БПЛА.

По оценкам WP, у России есть от 1500 до 2000 военных разведывательных БПЛА. Однако у российских военных «относительно мало ударных беспилотников, способных точно поражать цели в глубине вражеской территории». Поставка иранских беспилотников может «помочь заполнить важный пробел в военной кампании России на Украине», считает газета.

О планах Ирана передать России несколько сотен беспилотников еще в июле говорил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По данным Белого дома, официальные лица РФ как минимум дважды посетили аэродром в Иране, чтобы посмотреть на работу боевых БПЛА. Иран это отрицал, российская сторона также не подтверждала информацию о предполагаемой сделке. США пригрозили санкциями обеим странам.