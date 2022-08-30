Иран временно закрыл границу с Ираком из-за беспорядков

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- 15:45, 30 августа 2022
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|Предыстория: В столице Ирака сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра взяли штурмом Дворец республики. Видео
CentralAsia (CA) - Иранские власти приостановили работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Ираком, сообщил замглавы МВД Ирана Маджид Мирахмади. Это решение было принято на фоне начавшихся в Багдаде массовых беспорядков. Власти Ирана также организуют экстренный рейс в Ирак для эвакуации своих граждан.
Посольство Ирана попросило своих граждан воздержаться от поездок в Багдад, а также в города Кадхимия и Самарра, передает агентство Irna. Иранский международный аэропорт имени Имама Хомейни объявил, что некоторые авиакомпании также отменили рейсы в столицу Ирака.
Вчера, 29 августа, сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра попытались взять штурмом штаб-квартиру правительства Ирака в Багдаде. Иракские силовики в тот же день сумели вернуть под свой контроль здание парламента. В ходе столкновений погибло более 30 человек, около 700 ранено. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта в Ираке к деэскалации.