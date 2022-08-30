CNN: Делегация МАГАТЭ прибыла в Киев

Делегация МАГАТЭ

CentralAsia (CA) - Группа из 14 экспертов ООН по наблюдению за ядерной энергетикой прибыла в Киев в преддверии запланированного на этой неделе визита на Запорожскую АЭС на юго-востоке Украины, сообщает CNN.

Миссию возглавил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Как уточняет CNN, члены делегации МАГАТЭ были замечены сегодня утром в гостинице в Киеве.

Визит проходит на фоне возобновившихся обстрелов Запорожской АЭС и растущих опасений по поводу потенциальной ядерной аварии. «Именно факты, собранные во время посещения станции, необходимы МАГАТЭ, чтобы провести независимую оценку рисков ядерной безопасности и физической безопасности», — говорилось в сообщении МАГАТЭ.

Ранее The Wall Street Journal писала, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС пройдет с 31 августа по 3 сентября.

Российские военные с марта текущего года контролируют крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. На станции продолжают работать украинские специалисты «Энергоатома». С августа станция регулярно подвергается обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. Международное сообщество опасается, что обстрелы станции могут привести к ядерной катастрофе. 29 августа гендиректор МАГАТЭ объявил об отправке миссии на Запорожскую АЭС.