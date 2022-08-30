Зеленский назвал сумму, необходимую на восстановление Украины

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что восстановление Украины обойдется в $600-$800 млрд. Такую оценку он дал во время обращения к «Движению предприятий Франции», его слова передает телеканал 5.ua.

«600-800 млрд — это то, что говорили в Лугано. Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы»,— заявил Зеленский.

Он также отметил, что точную сумму, которая потребуется на восстановление страны, назвать сложно, так как военные действия не закончились. Зеленский подчеркнул важность «восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой».

В марте свою оценку стоимости восстановления Украины давал премьер Денис Шмыгаль. По его словам, на это потребуется 500 млрд долларов. В апреле Владимир Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ заявил, что Украина в результате военных действий потеряла около $550 млрд.