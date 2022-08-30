ООН: более половины населения Афганистана нуждается в гумпомощи

CentralAsia (CA) - Около 19 млн человек в Афганистане столкнулись с острой нехваткой продовольствия, из них 6 млн грозит голод, сообщил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, более половины населения страны — около 24 млн человек — нуждается в гуманитарной помощи.

В ходе выступления в Совете Безопасности ООН Гриффитс рассказал, что в Афганистане уже были «серьезные проблемы из-за отсутствия продовольственной безопасности и недоедания» до прихода к власти «Талибана», а после ситуация только ухудшилась. Он отметил, что около 25 млн жителей страны живут в нищете и три четверти доходов населения уходит на продукты питания, при этом 3 млн афганских детей страдают от острого недоедания. По оценкам ООН, безработица в Афганистане может достичь 40%, также в стране растет инфляция на фоне повышения мировых цен, ограничений на импорт и обесценивания валюты.

«Мы беспокоимся, что вскоре станет хуже. Как только наступят холода, цены на продукты питания и топливо, и без того высокие, взлетят до небес, и семьям придется выбирать между тем, чтобы кормить своих детей, отправлять их в школу, отвозить к врачу, когда они заболеют, или согревать их»,— сказал дипломат, выступление которого приводится на сайте ООН.

Мартин Гриффитс заявил, что возникли проблемы с финансированием плана гуманитарного реагирования для Афганистана. На него не хватает $3,14 млрд, причем более $600 млн срочно требуется для подготовки к зиме: эта сумма включает модернизацию и ремонт жилья, обеспечение теплой одеждой и одеялами. Решить эти вопросы нужно в ближайшие три месяца, отметили в ООН. Еще $154 млн нужны для доставки продовольствия до того, как зимняя погода перекроет доступ в некоторые районы, добавил он.

Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года. В ООН считают, что после вывода войск США начался спад экономики Афганистана. Кроме того, новые власти вернули в стране отрубание рук и смертные казни, запретили бездоказательно критиковать чиновников. Мужчинам нельзя брить бороды, женщин обязали носить бурки.