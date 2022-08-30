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Песков прокомментировал сообщения о поставках иранских беспилотников России
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Предыстория: The Washington Post сообщила о доставке иранских беспилотников в Россию

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вбросом информацию The Washington Post (WP) о том, что Россия получила первую партию иранских беспилотников. Издание сообщило, что БПЛА отправили 19 августа.

Во время пресс-колла Песков сказал, что «The Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время». Комментируя сообщения о том, что РФ и Иран договорились о производстве беспилотников в будущем, он ответил: «Что касается наших взаимоотношений с Ираном, они развиваются динамично, они развивались и раньше, они развиваются и сейчас и будут развиваться».

По данным WP, Россия получила БПЛА как минимум двух типов — Mohajer-6 и Shahed. Однако в ходе их испытаний российские военные столкнулись с многочисленными техническими проблемами, утверждают источники издания. Власти США еще в июле говорили о том, что Иран намерен передать России несколько сотен беспилотников. Власти Ирана это отрицали. США пригрозили санкциями обеим странам.

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