Путин обсудил с Лукашенко ситуацию в Украине

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В ходе сегодняшнего телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко «повестку дня», в том числе ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. Путин также поздравил Лукашенко с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 68 лет.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения. Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуация на Украине»,— говорится в сообщении на сайте Кремля. Детали обсуждения политической повестки не уточняются.

Владимир Путин также направил белорусскому лидеру телеграмму, в которой отметил «товарищеский» характер отношений с господином Лукашенко и приверженность белорусского политика «противостоянию угрозам и вызовам нашей общей безопасности».

2 марта Белоруссия была одной из четырех стран (наряду с КНДР, Сирией и Эритреей), которая проголосовала против резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением действий российской армии на территории Украины. Мировое сообщество также обвиняет Белоруссию в содействии российскому руководству и предоставлении вооруженным силам России территории для ведения боевых действий на Украине, в связи с чем против белорусских физических и юридических лиц также вводятся санкции.