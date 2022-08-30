экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Военные РФ заявили о больших потерях ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Украинская армия при попытке наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях понесла масштабные потери, сообщил представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих», - сказал Конашенков.

По его словам, при отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады», - сообщил представитель Минобороны России.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • За сутки в Монголии выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19
  • Число случаев COVID-19 в мире превысило 601,5 млн
  • В Узбекистан доставили более 200 тысяч доз вакцины против СOVID-19 для детей


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com