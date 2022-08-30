Судостроители из Туркменистана начнут обучаться в Астрахани

CentralAsia (TM) - Делегация из Туркменистана во главе с заместителем руководителя агентства «Туркменские морские и речные пути» Сейитгулы Байсейидовым побывала с трехдневным визитом в Астраханской области России.

Представители Туркменистана посетили астраханские предприятия портовой и судостроительной отрасли: «ВТС-порт», морской торговый порт Оля, КБ «Флотпроект» и судостроительный завод «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС), пишет издание Port News.

Управляющий директор «Лотоса» Дмитрий Степанов рассказал, что туркменским делегатам показали технические и кадровые возможности предприятия и выразили готовность помогать в судостроении и подготовке специалистов, инженеров и рабочих.

По словам министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области Михаила Кабакова, региональным и туркменистанским предприятиям было предложено рассмотреть возможность совместного развития логистических мощностей.

Руководство порта Оля презентовало свои возможности и обсудило возможность сотрудничества порта с предприятиями Туркменистана. В «ВТС-порт» членам делегации рассказали о возможностях по перевалке грузов.

«Что касается грузов, идущих в Иран, планируем ввести порт Туркменбаши как порт, осуществляющий перевалку грузов в иранском направлении. Это позволит грузовладельцам использовать новый маршрут и увеличить объем перевозок», ‒ сказал Михаил Кабаков.