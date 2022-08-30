Шиитский имам ас-Садр потребовал от своих сторонников прекратить протесты в Багдаде

Муктада ас-Садр

CentralAsia (CA) - Шиитский имам и лидер организации «Армия Махди» Муктада ас-Садр заявил, что устал от происходящего в Ираке. Он попросил у народа прощения и призвал своих сторонников покинуть «зеленую зону» и здание парламента в течение часа, пишет Al Arabiya.

Ранее на фоне заявления ас-Садра об уходе из политики в стране обострился политический кризис.

«Зеленая зона» («green zone») — особо охраняемый район в Багдаде, где расположены посольства и правительственные объекты. Урбаноним «зеленая зона» начал упоминаться в СМИ в 2003 году, после ввода войск США и союзников в Ирак.

«Я отрекусь от сторонников садристского движения («Армии Махди»), если они не откажутся от сидячей забастовки в течение 60 минут… Я устал от того, что происходит… меня опечалили эти события, я прошу прощения у народа»,— объявил имам в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что его решение об уходе из политики «непоколебимо», а борьба с коррумпированными политическими элитами не может оправдать насилия. По данным Al Arabiya, после призыва имама его сторонники начали покидать «зеленую зону».

29 августа протестующие попытались взять штаб-квартиру правительства Ирака в Багдаде штурмом, в ходе которого погибли более 30 человек, а ранение получили 700. Иракские силовики сумели вернуть здание парламента под контроль.