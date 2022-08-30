В Ташкенте состоялась презентация самого большого киноэкрана в СНГ

CentralAsia (UZ) - В преддверии XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути» в Доме кинематографистов состоялась презентация самого масштабного DCP-экрана в странах СНГ, доступного массовому зрителю.

Ширина нового экрана составляет 29.5 метров, высота — 14 метров. Он создан французской компанией Harkness Screens.

«В прошлом году мы возродили Дом кинематографистов, в нем прошло открытие XIII Ташкентского международного кинофестиваля. Это поистине легендарное место, где когда-то цвел тенистый раскидистый сад, и которое пришло в уныние и запустение. Сегодня мы презентуем масштабный DCP-экран, максимально передающий полноту звука и картинки», — прокомментировал Фирдавс Абдухаликов, генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана.

Всего в Доме кинематографистов будет размещено 5 экранов — 4 DCP-экрана в здании и один летний LED-экран. Сам кинотеатр за раз может принять 1809 человек. Уже 31 августа здесь начнутся предпраздничные показы, приуроченные к 31-летию независимости Республики Узбекистан, доступные каждому жителю и гостю страны, передает Афиша.уз.