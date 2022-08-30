экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Женщину, избившую до смерти ребенка в Таджикистане, приговорили к 12 годам

CentralAsia (TJ) -  К 12 годам лишения свободы приговорил суд Бохтара жительницу Кушониёнского района Мадинаи Ахмад за убийство несовершеннолетнего ребенка. Об этом Asia-Plus сообщил председатель суда города Бохтар Мустафо Муродзода.

«В ходе судебного процесса Мадинаи Ахмад была признана виновной по части 3 статьи 110 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного Кодекса республики и была приговорена к 12 годам лишения свободы», - сказал судья.

По данным следствия, 27 мая Мадинаи Ахмад (1995 год рождения), которая временно проживала в Бохтаре на съемной квартире, избила ученика 2 класса Зиёдулло Розикова. Зиёдулло был племянником будущего супруга Мадины и она по его просьбе присматривала за ребенком. Мадина на допросе сказала, что избила ребенка мужским ремнем из-за подозрения в том, что Зиёдулло украл из ее кошелька 200 сомони.

В результате избиения ребенку стало плохо, и Мадина позвонила сама в скорую помощь, но Зиёдулло скончался по дороге в больницу.

Мадинаи Ахмад, выпускница Бохтарского госуниверситета, до задержания работала помощником директора школы №8, где учился и Зиёдулло Розиков.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Ташкенте мужчина убил сожительницу и возил ее труп два дня в автомобиле (видео)
  • В Узбекистане семье из четырех человек потребуется $1,4 тыс. в месяц «для комфортной жизни», - Numbeo
  • HK inno.N отправляет первую партию K-CAB против ГЭРБ в Монголию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com