Женщину, избившую до смерти ребенка в Таджикистане, приговорили к 12 годам

- Таджикистан, происшествия
- 18:03, 30 августа 2022
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CentralAsia (TJ) - К 12 годам лишения свободы приговорил суд Бохтара жительницу Кушониёнского района Мадинаи Ахмад за убийство несовершеннолетнего ребенка. Об этом Asia-Plus сообщил председатель суда города Бохтар Мустафо Муродзода.
«В ходе судебного процесса Мадинаи Ахмад была признана виновной по части 3 статьи 110 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного Кодекса республики и была приговорена к 12 годам лишения свободы», - сказал судья.
По данным следствия, 27 мая Мадинаи Ахмад (1995 год рождения), которая временно проживала в Бохтаре на съемной квартире, избила ученика 2 класса Зиёдулло Розикова. Зиёдулло был племянником будущего супруга Мадины и она по его просьбе присматривала за ребенком. Мадина на допросе сказала, что избила ребенка мужским ремнем из-за подозрения в том, что Зиёдулло украл из ее кошелька 200 сомони.
В результате избиения ребенку стало плохо, и Мадина позвонила сама в скорую помощь, но Зиёдулло скончался по дороге в больницу.
Мадинаи Ахмад, выпускница Бохтарского госуниверситета, до задержания работала помощником директора школы №8, где учился и Зиёдулло Розиков.