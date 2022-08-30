АБР выделит дополнительно $38 млн для водоснабжения Душанбе

- Таджикистан, общество
- 18:56, 30 августа 2022
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CentralAsia (TJ) - Азиатский банк развития (АБР) одобрил дополнительное грантовое финансирование в размере $38 млн для реализации проекта по восстановлению и расширению инфраструктуры водоснабжения и санитарии в Душанбе, сообщается в пресс-релизе данного регионального финансового института.
Отмечается, что средства будут направлены на укрепление институционального потенциала госпредприятия водоснабжения и канализации «Душанбеводоканал» и содействие расширению прав и возможностей женщин в стране.
В сообщении говорится, что новое финансирование дополняет грант АБР в размере около $41,2 млн, утвержденный в 2018 году для улучшения систем водоснабжения и санитарии в столице Таджикистана.
«Проект дополнит инвестиции и институциональные реформы, проводимые другими партнерами по развитию, и улучшит качество жизни, здоровье, городскую устойчивость и экономический рост в Душанбе", - говорит генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.
Ожидается, что в результате реализации этого проекта 125 тыс. человек получат круглосуточное водоснабжение и 500 тыс. человек улучшат условия канализации.
«Системы водоснабжения и канализации в Душанбе, население которого, по оценкам, составляет 916 тыс. человек, ухудшились из-за старения, отсутствия капитальных вложений и неадекватного технического обслуживания. Недостаточное понимание со стороны населения вопросов водосбережения в сочетании с низкими тарифами привело к значительным потерям воды. Услугами канализации обеспечены только около 70% населения Душанбе. Ожидаемые климатические воздействия - наводнения, засухи и аномальная жара - усугубят проблемы», - подчеркивается в релизе.
В сообщении отмечается, что дополнительное финансирование расширит инвестиции в водоснабжение и санитарию в районе Шохмансур, включая восстановление дополнительных колодцев, насосных станций, передающих и распределительных сетей, установку «умных» счетчиков, а также восстановление и строительство коллекторных и канализационных сетей.
«Чтобы обеспечить устойчивость инвестиций, в рамках проекта будет реализован корпоративный бизнес-план «Душанбеводоканала», улучшена его операционная и финансовая эффективность, а также сокращено количество неучтенной воды. Проект также поможет смягчить последствия изменения климата за счет использования энергоэффективных насосов и повысит устойчивость к изменению климата за счет сокращения потерь и потребления воды», - говорит старший специалист АБР по городскому развитию Массимо Петроне.
Отмечается, что проект также поддержит расширение прав и возможностей женщин, их защиту и развитие навыков. Будет создан центр развития женщин для повышения технических, лидерских и деловых навыков женщин, поддержки пострадавших от домашнего насилия и их детей, а также для повышения осведомленности и практики в области водоснабжения, санитарии и гигиены.
Таджикистан с начала 2018 года получает помощь АБР исключительно на безвозмездной основе. До этого в 2015-2017 годах помощь оказывалась 50/50, то есть 50% - кредиты и 50% - гранты.