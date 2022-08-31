Десять монгольских студентов получили стипендию Европейского Союза Erasmus+

CentralAsia (MNG) - Европейский союз (ЕС) предоставил полные стипендии десяти (10) монгольским студентам в рамках программы Erasmus+. Каждый из 10 студентов будет обучаться по магистерской программе сроком до двух лет как минимум в двух университетах, расположенных в разных европейских странах. По окончании программы у них будет возможность получить степень магистра.

Г-жа Аксель Никез, посол Европейского союза в Монголии, провела прощальную встречу с награжденными, чтобы пожелать им богатого опыта и успехов в будущей учебе.

«Приятно видеть много молодых людей, стремящихся учиться в Европе. Программа Erasmus+ предоставляет уникальную возможность познакомиться с Европой и расти как в академическом, так и в профессиональном плане в лучших университетах. На период 2021–2027 годов доступное финансирование программы Erasmus+ почти удвоилось. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы еще больше молодых монголов знали, что для них существуют такие возможности», — заявила посол г-жа Аксель Никез.

Переезд в другую страну для учебы – это именно то, к чему стремятся многие нынешние и будущие студенты. Что делает программу Erasmus+ уникальной, так это то, что она предлагает именно это и многое другое. Студенты получают возможность испытать богатое разнообразие многих стран, культур, традиций и ученых в Европе.

Сотрудники Представительства ЕС также присоединились к прощальной встрече, чтобы поделиться со студентами своим личным опытом о новом образе жизни, с которым они столкнутся в соответствующих европейских странах обучения. Они поделились своим мнением о культуре, учебе, еде, здоровье, социальной жизни и языке, чтобы подготовить студентов к незабываемому и познавательному опыту.

В Монголии более 160 человек воспользовались программой в период с 2014 по 2020 год. Помимо магистерских стипендий, программа Erasmus+ предлагает множество возможностей для людей всех возрастов: студентов бакалавриата, ученых, исследователей и т. д., помогая им развиваться и обмениваться знаниями и опытом в учреждениях и организациях всех стран, входящих в Европейский Союз.

В 2022 году исполняется 35 лет Erasmus+, флагманской программе ЕС в области образования, обучения, молодежи и спорта. По состоянию на 2020 год Erasmus + поддержал почти 640 000 человек в их учебе, стажировке или волонтерской работе за границей. Он профинансировал около 126 900 организаций и около 20 400 проектов.

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