Южная Корея и Монголия договорились установить более тесные связи в области поставок редкоземельных элементов

CentralAsia (MNG) - Южная Корея и Монголия в понедельник договорились активизировать сотрудничество в глобальных цепочках поставок, особенно в отношении редкоземельных элементов, во время переговоров здесь между их высокопоставленными дипломатами.

Стороны планируют добиваться создания совместного центра партнерства по редкоземельным металлам в рамках усилий по развитию взаимовыгодного сотрудничества в области экономической безопасности и укреплению партнерских отношений, основанных на общих ценностях, включая демократию и права человека.

Министр иностранных дел Сеула Пак Джин отметил, что Монголия, богатая природными ресурсами, является «основной страной-партнером», которая способствует устойчивости цепочек поставок.

«(Мы) будем активно настаивать на мерах по сотрудничеству (друг с другом) для получения синергетического эффекта от сочетания инфраструктуры Южной Кореи и таких полезных ископаемых и ресурсов, которыми изобилует Монголия, таких как редкоземельные элементы для высокотехнологичных полупроводников и дисплеев, а также редкие металлы. для аккумуляторов", - сказал он во время совместной пресс-конференции со своим коллегой Батцэцэг Батмөнх после их встречи в Улан-Баторе.

Батцэцэг Батмөнх

Пак Джин

Батцэцэг также сказала, что она обсуждала с Пак способы синергии между природными ресурсами Монголии и передовыми технологиями Южной Кореи.

С этой целью обе стороны будут стремиться в ближайшее время создать институт по расширению сотрудничества в области редкоземельных металлов с идеей, что Монголия предлагает землю, а Южная Корея использует свои средства официальной помощи в целях развития.

Этот шаг был сделан на фоне растущих опасений, что Китай может использовать свои природные ресурсы в качестве оружия.

Во время переговоров Пак проинформировал ее о политическом подходе администрации Юн Сук Ёля к Северной Корее, а Батцэцэг выразила поддержку ее заявке на денуклеаризацию, — сообщает Yonhap.

«Монголия — страна, разделяющая такие общечеловеческие ценности, как демократия и права человека, и две страны будут работать вместе, чтобы продвигать региональную свободу, мир и процветание», — сказал Пак.

По словам Пака, две страны также инициировали двустороннее соглашение о сотрудничестве в ответ на изменение климата, поскольку Южная Корея согласилась активно участвовать в проектах по облесению Монголии.

Пак нанес визит вежливости президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа и вручил рукописное письмо президента Юна, в котором выражается пожелание развития двусторонних отношений, сообщает его офис.

Пак стал первым министром иностранных дел Южной Кореи, посетившим Монголию с официальным визитом с 2014 года. Он должен вернуться домой во вторник после трехдневной поездки по стране.

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