Состоялась встреча заместителей министров иностранных дел Монголии, Китая и России

CentralAsia (MNG) - Очередная встреча заместителей министров иностранных дел Монголии, Китая и России состоялась 30 августа 2022 года в режиме онлайн.

Совещание проходило под председательством заместителя министра иностранных дел Монголии Мөнхжин Батсумбэр, заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя и директора 1-го Азиатского департамента МИД России Георгия Вениаминовича Зиновьева.

На встрече обсуждались такие вопросы, как сохранение частоты трехсторонних диалогов и повышение их результативности, активизация реализации программы экономического коридора Монголии, Китая и России.

Хотя вспышка пандемии COVID-19 влияет на реализацию программы экономического коридора трех стран, стороны отметили, что механизмы трехстороннего диалога созваны в режиме онлайн и активно взаимодействуют.

Стороны также обсудили вопрос укрепления соединения физической и мягкой инфраструктуры, связывающей три страны, улучшения условий транзита и содействия торговле.

На встрече заместитель министра Мөнхжин Батсумбэр отметил важность объединения усилий трех сторон в борьбе с изменением климата и гармонизации своей деятельности в таких областях, как охрана окружающей среды и лесонасаждение.

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