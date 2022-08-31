Монголо-канадское сотрудничество в области сельского хозяйства будет расширено

Мишель Купер и Г.Батсуурь

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Г.Батсуурь встретился с Генеральным директором Секретариата по доступу к рынку Министерства сельского хозяйства и агропродовольствия Канады Мишель Купер 25 августа 2022 года в Оттаве и обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве.

Как было согласовано на 3-м заседании Объединенного комитета по сельскому хозяйству Монголии и Канады, стороны обменялись информацией о проводимой работе и подчеркнули важность достижения поставленных целей сотрудничества.

Стороны обменялись информацией о действиях, предпринятых после третьего заседания Совместного сельскохозяйственного комитета Монголии и Канады, и подчеркнули важность конкретных мер для достижения целей сотрудничества. Они также договорились о сотрудничестве, касающемся продовольственной безопасности и дефицита продовольствия, с которым в настоящее время сталкивается мир, а также развития климатически оптимизированного сельского хозяйства, продвижения экологически чистого сельского хозяйства, здоровья животных, генетики животных, технологий семеноводства и управления сельскохозяйственным сектором.

Монгольская сторона выразила заинтересованность в импорте сельскохозяйственной и животноводческой техники из Канады, а также в сотрудничестве в области рентабельного оборота продукции животноводства, опыте специалистов в области ветеринарии и генетики на местах, развитии климато- устойчивого земледелия, испытания и обобщения семян, адаптированных к экстремальному климату Канады.

Также было отмечено, что 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН 15 марта 2022 года приняла резолюцию «О проведении в 2026 году Международного года скотоводов и кочевых скотоводов». И поэтому, в связи с принятием данной резолюции, было отмечено, что сотрудничество возможно в преддверии 2026 года.

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