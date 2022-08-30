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Лидеры Узбекистана и Белоруссии обменялись поздравлениями

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко 30 августа провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба главы государства.

В начале беседы Лукашенко поздравил президента и народ Узбекистана с предстоящим Днем независимости. Он пожелал стране устойчивого развития, процветания и мира.

В свою очередь, Шавкат Мирзиёев поздравил президента Беларуси с днем рождения, пожелав ему здоровья, благополучия и успехов.

После этого стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества и продвижения проектов практического взаимодействия. Во время разговора был отмечен нынешний высокий уровень узбекско-белорусских отношений, достигнутый благодаря реализации договоренностей на высшем уровне.

Президенты подчеркнули важность ускорения прорабатываемых крупных проектов кооперации в различных отраслях экономики.

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