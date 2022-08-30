В Узбекистане на телеканале размыли изображение флага Украины во время матча

CentralAsia (UZ) - В сети распространилось фото, на котором можно увидеть, как во время эфира на телеканале «Ёшлар» «заблюрили» украинский флаг.

По данным пресс-службы телеканала «Ёшлар», начиная с 26 августа на телеканале транслируют чемпионат Испании по футболу. До этого времени уже показали 8 матчей, во время эфира никакие дополнительные эффекты не используются.

Инцидент произошел во время показа новостной программы «Янги давр» в ходе эфира спортивных новостей.

«В обзоре игр испанской «LaLiga» монтажер новостной программы по ошибке и самовольно замазал флаг Украины. Он решил, что вместо испанского флага ошибочно вставили украинский. При этом редактор также не обратил внимание на ошибку оператора и программу пустили в эфир», - отмечается в сообщении.

В отношении виновных были приняты соответствующие меры, - говорится в комментарии телеканала.

Представители телеканала «Ёшлар» извинились перед зрителями и попросили не связывать данный инцидент с политикой.