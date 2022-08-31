Батшугар Энхбаяр из Монголии говорит, что в торговле с Китаем «есть возможности для улучшения»

Батшугар Энхбаяр

CentralAsia (MNG) - Китайско-монгольская торговля имеет «возможности для улучшения» с инвестиционным потенциалом в технологиях, финансах.

Батшугар Энхбаяр, сын экс-президента Монголии, говорит, что Китай может помочь диверсифицировать экономику его страны, отказавшись от добычи полезных ископаемых. Монгольский политик заинтересован в увеличении притока китайского капитала в бурно развивающуюся технологическую и финансовую индустрию страны.

Батшугар Энхбаяр имеет большие амбиции в отношении своей родины Монголии.

Законодатель, получивший образование в США и входящий в состав двух парламентских комитетов, помог принять законы, поощряющие использование криптовалюты и защиту персональных данных. Его воодушевляет то, что многие в избирательной демократии из 3,4 млн человек уже осуществляют безналичные платежи.

Хотя экономика страны наиболее известна своими полезными ископаемыми, такими как уголь, медь, золото и никель, Батшугар, бывший заместитель управляющего центральным банком, хочет изменить это.

Сын экс-президента Монголии Энхбаяр Намбар, время пребывания которого на посту было омрачено обвинениями в коррупции, настаивает на диверсификации экономики, отказавшись от добывающих отраслей, которые были потрясены в 2015 году, когда цены на сырьевые товары резко упали.

Для этого Батшугар ищет в Китае инвестиции в другие сектора, помимо добычи полезных ископаемых, особенно в технологический сектор.

«У Монголии есть потенциал стать финансовым центром Центральной Азии», — заявил 35-летний депутат в пятницу газете South China Morning Post. «В дальнейшем я хотел бы, чтобы Китай больше инвестировал в финансы и инфраструктуру».

По его словам, Китай имеет хорошие возможности для оказания помощи, поскольку с 1990 года он ежегодно направлял в финансовый сектор в среднем 9% от общего объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Монголии на сумму 5,8 млрд долларов США, выше, чем в среднем сумма инвестиций из других стран.

По словам Батшугар, история торговли Китая с Монголией, с которой она имеет общую сухопутную границу протяженностью 4630 км (2877 миль), позволила ей развивать разнообразные деловые интересы в стране.

«Это вторая по величине экономика в мире, и она находится рядом с нами», — сказал бывший инвестиционный банкир. Но, учитывая размер Китая, добавил он, «я думаю, есть возможности для улучшения».

Несмотря на то, что торговые связи уходят корнями в глубь веков, в последнее время в отношениях возникали точки возгорания.

Десять лет назад монголы беспокоились о нелегальной китайской рабочей силе в своей стране, где, по данным Азиатского банка развития, 27,8% населения жили за чертой бедности в 2020 году.

В 2020 году некоторые протестовали против директив Пекина по замене монгольского на китайский в качестве языка обучения по некоторым предметам в автономном районе Внутренняя Монголия Китая.

Но пандемия коронавируса изменила общественное мнение, сказал депутат, поскольку закрытие границ заставило многих монголов осознать, что их засушливая, не имеющая выхода к морю страна зависит от Китая в поставках автомобилей, одежды и овощей.

«Мы увидели, насколько важны китайские товары для нашей повседневной жизни», — сказал Батшугар, избранный в монгольский парламент в октябре. «Для такой страны, не имеющей выхода к морю, как Монголия, очень важно иметь хорошие торговые отношения».

По словам Батшугар, Монголия должна правительству Китая кредиты на сумму около 1 миллиарда долларов США, но погашение должно быть управляемым, учитывая «льготные» условия Китая.

Согласно базе данных Обсерватории экономической сложности (the Observatory of Economic Complexity - OEC), экспорт угольных брикетов в Китай приносит монгольской экономике 2,1 миллиарда долларов США в год, а поставки медной руды — 635 миллионов долларов США.

Для производственной электростанции Китая угольные брикеты представляют собой источник энергии, а медная руда используется для изготовления электропроводки и других металлических сплавов.

Но в Монголии растущая технологическая сцена: в настоящее время насчитывается 109 стартапов, многие из которых работают в сфере финансовых технологий, сказал Батшугар.

Он считает, что правительство Монголии должно последовать примеру других малых стран, таких как Эстония и Норвегия, последняя из которых управляет крупнейшим в мире суверенным фондом благосостояния на сумму 1,19 триллиона долларов США. По его словам, тем временем Эстония «оцифровала» свою экономику.

По словам Дерека Хе, старшего аналитика Refinitiv, поставщика данных о финансовых рынках, Монголия по-прежнему полагается в основном на полезные ископаемые для экспорта, а Китай в прошлом году купил нефть на сумму 6,89 млрд долларов США.

Около 95 процентов монгольского экспорта поставляется в Китай, который стал крупнейшим в мире производителем по объемам производства после своего вступления во Всемирную торговую организацию в 2001 году. По словам Батшугар, экспорт Монголии в Китай в 2020 году составил 5,4 миллиарда долларов США.

В январе в Монголии было создано министерство экономического развития, чтобы контролировать иностранные инвестиции и направлять их на конкретные проекты, сказал Батшугар, который входит в комитет по инновациям и цифровому развитию, а также в комитет по культуре.

Монголия и Китай подписали ряд «документов о сотрудничестве» ранее в этом месяце после того, как министр иностранных дел Китая Ван И посетил своего коллегу Батцэцэг Батмөнх в Улан-Баторе. Стороны договорились соединить железные дороги с автомагистралями и вновь открыть пограничные переходы.

По его словам, развитие инфраструктуры в Монголии поможет Китаю «диверсифицировать источники импорта полезных ископаемых и укрепить торговые связи с Монголией».

Батшугар добавил, что трансграничное железнодорожное сообщение и модернизация транспорта являются «очень хорошей новостью» для недобывающих секторов Монголии. По его словам, могут последовать инвестиции в технологическую инфраструктуру из Китая.

Монгольский политик особенно заинтересован в увеличении притока китайского капитала в возобновляемые источники энергии, которые могут заменить источники энергии с высоким уровнем загрязнения, которые сейчас используются в горнодобывающей промышленности.

По словам Батшугар, Китай также может играть более важную роль на рынках капитала Монголии, которым уже 31 год, поскольку между Народным банком Китая и Банком Монголии заключено соглашение о валютных свопах.

По словам Батшугар, связи между китайской инициативой «Один пояс, один путь» стоимостью 1 триллион долларов США, которая была создана для содействия торговле путем создания трансграничной инфраструктуры, и аналогичным планом «Степной путь» Монголии могут позволить провести дополнительные модернизации.

Ван сказал во время своего визита в Монголию, что Китай «готов способствовать большей синергии стратегий развития с монгольской стороной».

Две страны должны «поддерживать друг друга в ускорении развития и омоложения», цитирует Вана на сайте министерства иностранных дел Китая.

автор: Ральф Дженнингс

перевод: Татар С.Майдар

источник: South China Morning Post

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