В Ташкенте мужчина совершил кражу в магазине и умер спустя 3 дня (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 21:28, 30 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина совершает кражу в магазине.
Как сообщает пресс-служба ГУВД города Ташкента, инцидент произошел 26 августа в одном из магазинов, расположенных в Яшнабадском районе столицы.
38-летний посетитель магазина спрятал под одеждой товары, после чего благополучно скрылся с места преступления.
Сообщается, что он украл в магазине товаров на 503 тыс. сумов (почти 50 долларов).
В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 29 августа, спустя три дня после ограбления, мужчина скончался от последствий хронического заболевания.
В связи со смертью подозреваемого расследование по данному делу было прекращено.
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