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В Ташкенте мужчина совершил кражу в магазине и умер спустя 3 дня (видео)

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина совершает кражу в магазине.

Как сообщает пресс-служба ГУВД города Ташкента, инцидент произошел 26 августа в одном из магазинов, расположенных в Яшнабадском районе столицы.

38-летний посетитель магазина спрятал под одеждой товары, после чего благополучно скрылся с места преступления.

Сообщается, что он украл в магазине товаров на 503 тыс. сумов (почти 50 долларов).

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 29 августа, спустя три дня после ограбления, мужчина скончался от последствий хронического заболевания.

В связи со смертью подозреваемого расследование по данному делу было прекращено.

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