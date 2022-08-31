Человеческие истории: От Эрдэнэта, Монголия, до Эванстона, Иллинойс

CentralAsia (MNG) - Три года назад Давааням Гонгоржав, молодой отец, живущий в Эрдэнэт, Монголия, оказался в отчаянном положении. Его жена недавно умерла от рака. У него не было работы и ухода за дочерьми, которым было 4 и 7 лет. Более того, он столкнулся с кризисом уверенности в себе как отец.

Оказывается, Даваньям был не одинок. В Эрдэнэте были десятки отцов-одиночек, столкнувшихся с подобными проблемами в культуре, где представление об отце, воспитывающем детей без партнера, было чуждым, и где общественная поддержка таких отцов практически отсутствовала.

Слухи об этих отцах перешли от профессора Международного университета Улан-Батора к Дженнифер Скотт, австралийской ротарианке, работающей в области юриспруденции и посредничества. Вскоре Скотт и группа ее коллег провели оценку потребностей сообщества и организовали семинар для почти двух десятков отцов-одиночек при поддержке глобального гранта Фонда Ротари.

«Это были мужчины в трагических обстоятельствах, которые потеряли жен во время родов или из-за рака», — говорит Скотт, член Ротари-клуба Central Blue Mountains, который отправился в Монголию в составе группы профессионального обучения. «Они любили своих детей и хотели их воспитывать. Но они жили в обществе, где свекровь считала воспитание детей своей обязанностью и пыталась их отстранить».

Недавняя история Монголии только усугубила их положение. Скотт отмечает, что под советским влиянием монгольские мужчины занимались скотоводством и сельским хозяйством, а молодые женщины получали образование. Последующий горнодобывающий бум забрал большую часть сельскохозяйственных земель страны, в результате чего многие мужчины остались без образования или чувства идентичности. «Поэтому эти мужчины чувствовали себя ужасно беспомощными», — говорит она.

Семинар, по общему мнению, дал поразительные результаты. Но Скотт и другие фасилитаторы сначала должны были усвоить важный урок. «В первый день тренинга для отцов я пригласила многих женщин-социальных работников понаблюдать», — вспоминает Энхтуяа Сухбаатар, член Ротари-клуба Улан-Батора, помогавшая организовать проект. «Мы хотели научиться у австралийских профессионалов тому, как работать с такими отцами. Мы не понимали, что отцам, попавшим в беду, нужны тренеры-мужчины».

Только после того, как всех женщин попросили покинуть комнату, отцы захотели обсудить трудности, с которыми они столкнулись. «В этом была вся разница, — вспоминает Скотт. «Мужчины, наконец, смогли рассказать о сложности воспитания детей, риске потерять своих детей, оплакивая потерю жены, и о том, что в системе не было ничего, что могло бы их поддержать».

Для таких мужчин, как Давааням, семинар изменил жизнь. «Мне очень повезло, что я стал частью этого проекта, — говорит 31-летний мужчина. «Я не могу представить, как бы я справился со своей отцовской жизнью без него».

Давааням не только обрел уверенность в своей роли отца, но и стал членом местной ассоциации отцов. Другой папа нанял его охранником в ПТУ. Он также смог обеспечить уход за детьми и консультации в местных агентствах.

«Это был один из тех идеальных проектов Ротари, когда вы идете куда-то и можете по-настоящему помочь людям», — рассказывает Ян Скотт, муж Дженнифер, а также член клуба Central Blue Mountains, который помогал организовывать семинар. «Дженнифер и ее коллеги оказали профессиональную и академическую поддержку. Но местные жители действительно подхватили это и побежали с ним». Результатом является не только расширение личных возможностей, но и системные изменения в виде большей социальной и правовой поддержки отцов-одиночек в Монголии.

Для Дженнифер Скотт проект подчеркнул, что, хотя важность матерей общепризнана и поддерживается, роль отцов слишком часто игнорируется и недооценивается.

Это мнение, которое поддержит Брайан Андерсон, живущий за полмира в Соединенных Штатах. Около десяти лет назад, когда родилась его первая дочь, Андерсон увидел, как его жена быстро присоединилась к множеству групп поддержки для матерей, как лично, так и в Интернете. Но когда он начал искать группы отцов, он практически ничего не нашел.

Андерсон, социальный работник и межконфессиональный консультант в Эванстоне, штат Иллинойс, взял на себя ответственность за запуск программы «Отцовство вместе», которая начиналась как «группа отцов, собирающихся в баре каждый месяц, чтобы поговорить». Вскоре он объединил усилия с другом, который создал группу в Facebook под названием «Отцы с дочерьми». Эта группа превратилась в одну из крупнейших сетей отцов в мире, насчитывающую более 125 000 членов. «Так много отцов задавали группе вопросы, — вспоминает Андерсон, — и все они сводились к одному: я хочу быть лучшим отцом, чем мой папа, но я не знаю, как это сделать, и не знаю, где искать».

Андерсон столкнулся с тем же вакуумом поддержки, с которым боролся Давааням в Монголии. Андерсона мучил вопрос: почему? Почему таким отцам, как он, было так трудно найти общину?

Пообщавшись с сотнями отцов в неофициальной обстановке, Андерсон пришел к выводу, что есть три фактора: «Во-первых, большинство из нас все еще воспитаны в культуре, которая говорит отцам, что вы должны быть кормильцем, а не чем-то еще», — отмечает он.«Во-вторых, нам не оказывают никакой поддержки, когда дело доходит до применения наших профессиональных навыков в жизни отцов. И, возможно, самое главное, мы социализированы таким образом, что нам некомфортно с эмоциями».

Когда членство в группе Facebook резко возросло, он запустил некоммерческую организацию «Отцовство вместе». «Мы хотим оказывать поддержку отцам, а также требовать от них ответственности за то, кем они должны быть для своих семей», — говорит он.

Эта ответственность распространяется и на самого Андерсона. Он вспоминает полтора года назад, когда укладывал в постель свою 7-летнюю дочь Клару. Она не позволила ему поцеловать ее на ночь. Когда он спросил, что не так, она ответила: «Знаешь, ты руководишь группой для отцов, но ты не будешь для меня хорошим отцом».

В то время Андерсон работал на полную ставку менеджером программы, а также работал по ночам и в выходные дни над «Отцовством вместе». Правдивость комментария дочери пронзила его. Сдерживая слезы, он сказал дочери, что она права. Он признал, что вкладывает всю свою творческую энергию в свой проект, а не в свою семью. И пообещал это изменить.

Пару недель спустя появился крупный источник финансирования, что позволило Андерсону уйти с работы и полностью посвятить себя «Отцовству вместе».

Через некоммерческую организацию он проводил семинары, чтобы помочь отцам рассказать свои истории и понять ценности, которые они стремятся передать своим детям.

«Я встречаю так много отцов, которые переживают травму разлуки со своими собственными отцами и говорят: «Я должен быть тем, кто это изменит», — говорит он. «Вопрос в том, как нам избавиться от старых атрибутов и жить более связанной папиной жизнью?»

С этой целью Андерсон работает над книгой под названием «Отцовство вместе».

По его словам, цель современных отцов остается неизменной, независимо от того, находитесь ли вы в Эванстоне или в Эрдэнэт. «Невозможно быть идеальным, потому что мы все все портим», — говорит он. «Это должно быть подарком для наших детей — чтобы почтить дар быть отцом».

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