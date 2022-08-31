Steppe Gold быстро расширяет 2-й этап рудника АЦО в Монголии

CentralAsia (MNG) - Steppe Gold быстро расширяет 2-й этап рудника АЦО, строительство новой дробилки близится к завершению.

Прибыло все оборудование для новой установки, установлено 160 тонн оборудования из 220 тонн.

Steppe Gold Limited (TSX:STGO, OTCQX:STPGF) сообщила, что полностью реализует свой план расширения Фазы 2 на золотом руднике AЦO (Алтан Цагаан Овоо) в Монголии после получения знаменательного соглашения об электроснабжении и новой стационарной дробилки, которая, как ожидается, будет завершена в октябре этого года. Прибыло все оборудование для новой установки, установлено 160 тонн оборудования из 220 тонн. Установка завершена на 72%.

«Мы рады сообщить о значительном прогрессе в работе над новой стационарной дробилкой, что является важным шагом в расширении Фазы 2. Несмотря на сложный период, связанный с блокировкой COVID в Китае и продолжающимся закрытием границ, мы отгрузили все тяжелое оборудование и монтажные работы. быстро развивается», — сказал испольнительный директор Steppe Gold Батаа Төмөр-Очир.

«Компания имеет более 781 500 тонн руды на площадке ROM в дополнение к 735 000 тонн взорванного материала на днище карьера, а новая дробильная установка значительно увеличит ежедневную производительность дробления на первом этапе проекта в зимние месяцы. «Мы также рады объявить об утверждении правительства на подключение к государственной энергосистеме и квоте на использование 10 МВт, что значительно снизит эксплуатационные расходы для второго этапа расширения золотого рудника AЦO. Это важная веха для нас, поскольку мы ускоряем основные статьи капитала для этого следующего этапа», — добавил он.

Новая дробильная установка компании производительностью 1000 тонн в час состоит из двух щековых дробилок, четырех гидравлических конусных дробилок, пяти вибрационных грохотов и пяти вибрационных питателей, 17 конвейерных систем, трех комплектов буферных бункеров со стальной конструкцией, трех подземных буферных бункеров со стальной конструкцией и центральной система контроля.

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