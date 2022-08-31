Новые проекты будут реализованы совместно с Министерством экономики и развития Монголии и JICA

CentralAsia (MNG) - Государственный секретарь Министерства экономики и развития Х.Батжаргал принял делегацию во главе с начальником отдела Восточной и Центральной Азии JICA Наказато Тайджи.

В ходе встречи стороны подробно обменялись мнениями о проектах по снижению загруженности дорог в столице, развитию свободной экономической зоны «Долина Хөшиг» и дальнейшему сотрудничеству.

JICA выразило заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с Правительством Монголии в реализации новых проектов в области уменьшения загруженности дорог, строительства Экономической свободной экономической зоны в долине Хөшиг, энергетического сектора и продовольственного обеспечения и безопасности.

Стороны пришли к решению о сотрудничестве в разработке ТЭО «Проекта строительства рабочего моста» и «Проекта многоуровневого пересечения Саппоро-Баянбурд», которые изучаются для реализации с целью снижения загруженности дорог в городе Улан-Батор, а также реализации Этапа 3 «Двухэтапного кредитного проекта для развития малых и средних предприятий и экологического прогнозирования» для обеспечения продовольственного снабжения и безопасности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения