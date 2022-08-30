В Ашхабаде задерживают граждан, собирающих пластиковые бутылки, - СМИ

CentralAsia (TM) - Администрация Ашхабада решила запретить частным лицам собирать бутылки. Как сообщают «Хроники Туркменистана», власти считают, что таким образом люди «позорят страну».

«Отловом» сборщиков бутылок по указанию администрации занимаются полицейские, которые дежурят у приемных пунктов.

Как правило, задержанных людей предупреждают, что теперь собирать бутылки запрещено. Хотя, по словам сборщиков, были случаи, когда особенно наглые правоохранители штрафовали людей на 50 манатов.

В пункте приема за килограмм вторсырья платят по 2 маната.

Полицейские объясняют, что теперь собирать и сдавать вторсырье имеют право только штатные уборщики улиц, числящиеся в ЖКХ. Многие из них и ранее брали с собой на работу мешки, в которые складывали найденные бутылки, чтобы затем сдать для дополнительного заработка. Но работают они только в будние дни в дневное время.

Не имеющих же другой работы сборщиков бутылок можно было встретить на улицах в любое время и в любой день. В разговоре с «Хрониками Туркменистана» люди сказали, что надеются на то, что запрет будет временным, так как их работа никому не мешает, дает возможность немного заработать, а город становится чище.