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В Каракалпакстане еще десять человек, задержанных за участие в протестах, вернулись к семьям
Продолжение: В Каракалпакстане 24 человека, задержанные в ходе протестов, освобождены из-под стражиПредыстория: МИД Узбекистана сделал заявление по событиям в Каракалпакстане

CentralAsia (UZ) -  В Каракалпакстане смягчили меру пресечения еще 10 подозреваемым в участии в протестах.

10 подозреваемым в участии в демонстрациях в Каракалпакстане меру пресечения заменили на домашний арест, передает пресс-служба омбудсмана Узбекистана.

Ранее сегодня сообщалось, что в Каракалпакстане вернулись к семьям 24 подозреваемых в протестах. Они были возвращены в семьи на основании публичного поручительства Генеральной прокуратуры, на основании предложения членов Комиссии и запроса Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан.

В этот же день еще 10 гражданам по гуманным принципам заменили меру пресечения на домашний арест. 30 августа всего 34 человека были возвращены в семьи по гуманитарному принципу, cообщили в преcc-cлужбе.

Список, представленный в Генеральную прокуратуру, был сформирован на основании изучения обращений в Комиссию членов семей подозреваемых в участии в демонстрациях и личных бесед с подозреваемыми.

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