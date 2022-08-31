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Умер первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев

CentralAsia (CA) -  В Москве на 92-м году жизни скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, сообщают СМИ.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», - ссылаются СМИ на сообщение Центральной клинической больницы Управделами президента РФ.

Горбачев являлся последним генеральным секретарем ЦК КПСС (1985—1991), последним председателем президиума Верховного Совета СССР (1988—1989), первым и единственным президентом СССР (1990—1991).

Горбачев имел ряд наград и почетных званий, среди них – Нобелевская премия мира в 1990 году.

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