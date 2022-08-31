Китаю не нужно следовать указаниям Вашингтона о том, с кем проводить военные учения, — China Military

CentralAsia (MNG) - Военные учения «Восток-2022» пройдут с 1 по 7 сентября в Восточном военном округе России. Тринадцать стран, включая Китай, Индию, Беларусь, Монголию и Алжир, приглашены направить войска для участия в учениях. Кроме того, Китай впервые отправил на учения свои сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы одновременно. На фоне региональных конфликтов за проводимыми раз в четыре года учениями «Восток» будет «пристально следить» общественное мнение США и Запада, которое выделило Китай среди многих стран-участниц, утверждая, что Вашингтон выражает озабоченность по поводу « потепление отношений» между Китаем и Россией, и даже преувеличенно заклеймил китайско-российское сотрудничество «подрывом глобальной безопасности».

Вероятно, не имея возможности найти «доказательства вины» даже с помощью увеличительного стекла, общественное мнение США и Запада почти полностью полагается на спекуляции, пытаясь «обвинить» Китай. Например, многие СМИ даже раскрутили, что Россия может вмешаться в Тайваньский пролив только потому, что Китай и Россия на этот раз будут тренироваться в Японском море. Но ирония заключается в том, что авианосная ударная группа «Авраам Линкольн» только что провела совместные учения с японской стороной в Японском море в апреле этого года, а также сделала много заявлений о повышении «надежности обычного сдерживания». Не является ли это реалистичной версией «власти могут делать что хотят, а простому народу не дано ни малейшей свободы"?», — пишет China Military.

Этот двойной стандарт долгое время считался само собой разумеющимся. Возьмите страны-участницы учений «Восток-2022». Среди них Таджикистан и Монголия только что завершили совместные с США учения «Региональное сотрудничество-2022», а Индия участвует в совместных военных учениях «Черная дыра-2022» в Австралии с США. Участие Индии и других стран в учениях «Восток-2022» Вашингтон рассматривает как «суверенное решение». Но когда упоминается Китай, США «удивляются». Можно сказать, что военные учения на этот раз явно отражают искаженное отношение Вашингтона к китайско-российским отношениям.

Постоянно укрепляющееся всестороннее стратегическое партнерство и координация между Китаем и Россией всегда было меньше всего, чего хотел бы видеть Вашингтон. За прошедшие годы было предпринято много действий, открытых и скрытых, чтобы вбить клин между Китаем и Россией, но все они потерпели неудачу. После того, как разразился российско-украинский конфликт, Вашингтон в простой и грубой форме начал осуждать и саботировать китайско-российское сотрудничество, а «поддержание дружественных отношений с Россией» пытался превратить в новое «преступление». При таких обстоятельствах китайские сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы, отправляющиеся в Россию для участия в военных учениях, вероятно, вызовут глубокую зависть у некоторых людей в США и на Западе. Однако Китай является независимой крупной державой. Китай имеет право решать, когда, где и с кем мы будем проводить учения в соответствии с нашими собственными потребностями в области безопасности и условиями обучения. Нам не нужно и не может принимать сигналы от других, чтобы сделать это, — продолжает China Military.

По мнению китайского издания, в новых условиях региональной безопасности Китаю, России и соседним странам необходимо продолжать углублять военное сотрудничество. Дружественные китайско-российские отношения никогда не были причиной напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и никакие совместные китайско-российские военные учения не влияли на региональную ситуацию. Только представьте, если Китай и Россия, как две соседние глобальные державы, с подозрением относятся друг к другу или противостоят друг другу в политическом и военном отношении, такой сценарий должен стать непосильным бременем для региональной безопасности. И наоборот, прочное стратегическое взаимное доверие между Китаем и Россией, а также плодотворное двустороннее сотрудничество в области безопасности являются жизненно важными положительными факторами регионального мира и стабильности. Напротив, именно агрессивная позиция Вашингтона и призывы к «развязке» вызвали широкое беспокойство в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Относительно учений представитель министерства национальной обороны Китая заявил, что участие китайской стороны в учениях направлено на углубление прагматичного и дружественного сотрудничества с армиями стран-участниц, повышение уровня стратегического сотрудничества между участвующими сторонами и укрепление способность реагировать на различные угрозы безопасности; и это не имеет никакого отношения к нынешней международной и региональной ситуации.

В частности, по сравнению с совместными военными учениями, которые Вашингтон часто выставляет напоказ как «крупнейшие» и в которых старшие офицеры по очереди делают упор на «сдерживание», участвующие войска и частота. Нам не нужно устраивать шоу ни для кого. Особую нервозность Вашингтона вызывает участие Народно-освободительной армии Китая в военных учениях в России, что свидетельствует о ее недоверии, — уточняет China Military.

Политическое воображение вашингтонских элит иссякает. Из-за ограниченности их видения им трудно понять независимую ценность китайско-российских отношений, отличающихся отсутствием союза, «неконфронтации» и «ненацеливанием на какую-либо третью сторону». И еще труднее им увидеть широкое пространство нового типа отношений между крупными странами. Это заставляло Вашингтон часто остро реагировать на китайско-американские отношения, как страдающий невротизмом: он иногда преувеличивает «непосредственную угрозу» китайско-российскому сотрудничеству, а иногда пытается посеять раздор между двумя странами. Но чем активнее он будет это делать, тем больше ему придется терпеть самоистязаний, что все больше будет свидетельствовать об их недобрых намерениях.

источник: China Military

перевод: Татар С.Майдар

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