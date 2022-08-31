Монголия и Таиланд намерены увеличить двусторонний товарооборот до $100 млн, – Рачада Дхнадирек

Рачада Дхнадирек

CentralAsia (MNG) - Кабмин Тайланда одобрил проект соглашения с Монголией.

Вчера кабинет министров одобрил проект меморандума о взаимопонимании (MoВ) по созданию Совместного торгового комитета (СТК) между Таиландом и Монголией с целью увеличения двусторонней торговли до $100 млн в 2027 году.

По словам заместителя официального представителя правительства Рачады Дхнадирек, первая встреча СТК между Таиландом и Монголией запланирована на 5-6 сентября и призвана способствовать и укреплять торговые отношения, инвестиционное и экономическое сотрудничество.

Заседания СТК планируются каждые два года под председательством представителей, согласованных обеими сторонами. Членами комитета являются представители государственного и частного секторов обеих сторон.

Проект Меморандума о взаимопонимании действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на пять лет, если одна из сторон не направит письменное уведомление об отмене.

Рамки обсуждения для первой тайско-монгольской встречи JTC включают продвижение торговли и инвестиций с целью увеличения двусторонней торговли до 100 миллионов к 2027 году в соответствии с пятилетним планом работы по сотрудничеству (2022-2027 годы), сосредоточенным на пяти областях: торговля, инвестиции, туризм и культура, сельское хозяйство и академическое сотрудничество.

Г-жа Рачада сказала, что пятилетний рабочий план сотрудничества также предусматривает прямые авиарейсы между Улан-Батором, столицей Монголии, и Пхукетом, а также увеличение числа двусторонних посетителей и поощрение межличностных и культурных обменов. между двумя народами.

В прошлом году двусторонняя торговля между Таиландом и Монголией составила 53,9 млн долларов, что на 47% больше, чем в предыдущем году. Экспорт составил 5,6 млн долларов, а импорт – 38,3 млн долларов.

В связи с этим она сделала заявление о том, что тайский туризм демонстрирует явные признаки восстановления, о чем свидетельствуют иностранные прибытия, достигшие 4 миллионов за первые восемь месяцев этого года.

Возвращение отдыхающих также способствовало регистрации новых предприятий, связанных с туризмом, сказала г-жа Рачада, ссылаясь на отчет Департамента развития бизнеса, согласно которому за первые семь месяцев этого года было зарегистрировано 549 новых предприятий, что на 169% больше, чем за тот же период прошлого года. , с уставным капиталом 989 миллионов бат, увеличившись на 226%.

Она сказала, что в период с июля по декабрь этого года ожидается около 7,5 миллионов международных прибытий, что на 1840% больше, чем годом ранее, что принесет доход около 400 миллиардов бат.

Ожидается, что в течение всего года число международных прибытий достигнет 10 миллионов, сказала г-жа Рачада.

«Вспомогательные факторы для второго полугодия включают запуск новых рейсов и возвращение существующих рейсов, приостановленных во время пандемии, ослабление мер в отношении обратных рейсов на нескольких рынках, ослабление Китая для прибывающих иностранных авиакомпаний и открытие Таиланда для туристов из соседних стран», – сказала она.

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