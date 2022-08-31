экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Движение в поддержку Байдена на выборах 2024 года подало заявку в избирком

CentralAsia (CA) -  Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах главы государства 2024 года, следует из опубликованного 30 августа документа на сайте избиркома.

Согласно приведенной форме, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис.

Заявка подана в преддверии выступления Байдена в американском штате Пенсильвания с программной речью «Борьба за душу нации», которая намечена на 1 сентября.

При этом сам Байден неоднократно говорил о желании переизбираться на второй срок, но официально не выдвигал свою кандидатуру.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Каракалпакстане 24 человека, задержанные в ходе протестов, освобождены из-под стражи
  • Судостроители из Туркменистана начнут обучаться в Астрахани
  • Сформирован новый Кабинет Министров Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com