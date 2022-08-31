Движение в поддержку Байдена на выборах 2024 года подало заявку в избирком

CentralAsia (CA) - Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах главы государства 2024 года, следует из опубликованного 30 августа документа на сайте избиркома.

Согласно приведенной форме, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис.

Заявка подана в преддверии выступления Байдена в американском штате Пенсильвания с программной речью «Борьба за душу нации», которая намечена на 1 сентября.

При этом сам Байден неоднократно говорил о желании переизбираться на второй срок, но официально не выдвигал свою кандидатуру.